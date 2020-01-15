Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman? Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rizespor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Binlerce futbolsever ‘Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları kapsamında 15 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak mücadele Rize Stadı’nda oynanacak. Maçta sarı kırmızılıların yeni transferleri Saracchi, Sekidika ve Onyekuru’nun yer almaması taraftarları üzdü. Peki, Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçla ilgili detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları kapsamında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Devre arasında kadrosuna takviyeler yapan sarı kırmızılıların yeni transferleri Sekidika, Onyekuru ve Saracchi maçta yer almayacak. 15 Ocak Çarşamba akşamı Rize Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman? sorularının cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

15 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat 20.30’da başlayacak. Maçı Atv canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak. Rize Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

GALATASARAY, ANTALYA KAMPINI TAMAMLADI

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı öncesi Antalya'daki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın antrenmanı konaklanan tesisteki salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada gruplar halinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a gittikten sonra Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için kara yoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi kampa girecek.

GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLER KUPADA YOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da yeni transferler Saracchi, Sekidika ve Onyekuru maç kadrosunda yer almadı. Sarı kırmızılı takımda lisansları henüz çıkarılmayan Saracchi ve Sekidika'nın yanı sıra sıtma teşhisi konan Onyekuru kafilede kendisine yer bulamadı. Galatasaray yarın akşam 20.30'da Çaykur Rizespor'la deplasmanda mücadele edip ardından 19 Ocak Pazar saat 16.00'da Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

RİZESPOR BASIN SÖZCÜSÜ: KUPADA İLERLEMEK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında çarşamba günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Kupada son 16 turunda Galatasaray ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını ifade eden Bakır, "Kupada zor bir kura çektiğimizin farkındayız. Çok iyi ve geniş bir kadroya sahipler. Oyuncu takviyeleri ile daha da güçlendiler. Galatasaray çok güçlü bir rakip ama biz zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz. İlk maç kendi sahamızda, avantajlı bir skor elde edersek turun geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakır, kadroya iki önemli oyuncu kattıklarına işaret ederek, Skoda ve Harmash'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebileceklerini kaydetti.