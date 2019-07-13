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  3. Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Slovenya Prva Liga ekiplerinden NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığı kaydedildi.     

Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Erzurum kampına katılacağı bildirildi. Vetrih için imza töreninin önümüzdeki günlerde Rize'de düzenleneceği belirtildi.

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