CAS'tan Manchester City'ye kötü haber

UEFA'nın Financial Fair Play soruşturması altına giren Manchester City'ye CAS'tan (Spor Tahkim Mahkemesi) kötü haber geldi.

CAS, Manchester City'nin yaptığı başvurunun kabul edilmediğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig’in önemli kulüplerinden Manchester City, büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. İngiliz kulübünün UEFA ile arasındaki Finansal Fair Play soruşturmasını durdurmak için 6 Haziran 2019’da CAS’a yaptığı başvurunun sonucu belli oldu.

Manchester City'nin nasıl bir ceza alacağı merak ediliyor. City, para cezası, Avrupa'dan men ya da puan silme cezası alabilir.

(Fanatik)