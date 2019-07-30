Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-11 sezonun tescili ile ilgili FIFA, TFF ve Fenerbahçe'ye karşı yaptığı başvuruyu reddetti.
Açıklamada, "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesine izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
CAS'ın kararının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.
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