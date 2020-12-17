CAS kararını verdi! Rusya Tokyo, Pekin ve Dünya Kupası'nda yoklar...

SPOR GÜNDEMİ

'Fenerbahçe'yi güzel günler bekleyecek' 'Fenerbahçe'yi güzel günler bekleyecek' Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonunda "AVIS ile Sahada Beraber Yolda Beraber" oturumuna katıldı.

Manchester United'da Cavani şoku yaşanıyor! 3 maç ceza Manchester United'da Cavani şoku yaşanıyor! 3 maç ceza Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani, Southampton maçının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden İngiltere Futbol Kurumu (FA) tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı.

Portekizliler 1. sayfadan duyurdu! Cimbom devrede... Portekizliler 1. sayfadan duyurdu! Cimbom devrede... Radamel Falcao'yu gözden çıkaran Galatasaray'ın Gent forması giyen Roman Yaremchuk için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.



DETAY

• 25 yaşındaki golcü, Sporting ve Roma'nın da transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

• Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maça çıkan Ukraynalı forvet 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fener'e sürpriz teklif! Tam kıymete bindi derken... Fener'e sürpriz teklif! Tam kıymete bindi derken... Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ikilisinin hayal kırıklığı oluşturması, Sadık Çiftpınar'ın da geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamaması sonucu kıymete binen Serdar Aziz'e İzmir kulübü Göztepe'den sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Tarihi çalım! Cimbom transferi 'bitirdim' derken Fener astronomik teklifle... Tarihi çalım! Cimbom transferi 'bitirdim' derken Fener astronomik teklifle... Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.