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  3. Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini açıkladı

Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini açıkladı

Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini açıkladı

Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, geleceği ve Fenerbahçe günlerine dair İspanyol basınına konuştu.

Çarpıcı ifadeler kullanan Kameni’nin açıklamaları şu şekilde:

“ARTIK AYRILMAK İSTİYORUM”

“Fenerbahçe'de geçirdiğin anlar, aylar boyunca çok zordu. Ben bir futbolcuyum ve oynamak isterim. Rekabet etmek, maçlarda olmak isterim. Bana acı çektiren bir dönem yaşadım. İstediğim bu değildi, artık ayrılmak istiyorum.

“REKABETE İHTİYACIM VAR, AYRILMALIYIM”

Yabancı sınırı nedeniyle ben dışarıda kaldım. İdmanlara devam ettim, çalıştım, fit durumdayım ancak oynamaya ve rekabet etmeye ihtiyacım var. Bu yüzden ayrılmalıyım. Burada kalmak kolay olur, bir sözleşmem var ancak ben oynamak istiyorum. Ben bir futbolcuyum, benim hayatım bu ve istediğim de bu.

Kulüp ekonomik olarak iyi durumda değil ve bu nedenle bazı sorunlar yaşıyor. Benim bir kontratım var ve bu yüzden beni kolayca dışarıda bırakamadılar.

“ESPANYOL’A DÖNMEK İSTİYORUM”

Espanyol'a geri dönmek istiyorum, çok açık. Bu konuda kafam net. Benim futbolda bir isim yapmamı sağlayan kulüp Espanyol'du ve onlara borçluyum. Evime dönmek benim için bir rüya ve onur olur. İnsanlar da orada bana çok iyi davrandı. Evime geri dönerek takıma tekrar yardım edebilirim.

Diego Lopez harika bir kaleci, harika bir profesyonel. Onunlka saygı ve profesyonellik içinde bir rekabete girebilirim. Bunu yapabilirim, buna hazırım. Ben rekabetçi genlerle doğdum. Bence Avrupa'ya dönen Espanyol'un iki tecrübeli kaleciye ihtiyacı var.”

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