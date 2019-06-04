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04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00

Caputo'ya pusu

Caputo'ya pusu

FENERBAHÇE, golcü transferinde dikkatli adım atıyor.

AKŞAM

Etkili golcülerin el yaktığı dönemde Sarı-Lacivertliler, Francesco Caputo’yu gözüne kestirdi. Küme düşen Empoli’de bu sezon ligde çıktığı 38 karşılaşmada 16 gol ve 3 asistle oynamasına rağmen takımını kurtaramayan Caputo, bir alt ligde mücadele etmek istemiyor. 31 yaşına gelen ve kariyerinde hiç İtalya dışına çıkmayan tecrübeli forvet, teklifl eri değerlendirmeye alıyor. Piyasa değeri 3 milyon euro olan Caputo için Empoli ile pazarlık yapılacak. 1.81 boyundaki santrforun, İtalyan ekibi ile 2021’e kadar mukavelesi var. Caputo’nun da ayrılma isteğini koz olarak kullanacak Fenerbahçe, Zajc transferinde kurduğu yakınlığının avantajını da hesaba katıp, kısa sürede bu işi bitirmek istiyor.  

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