CANLI: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizli'de Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.
STAT: Atatürk
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Ali Palabıyık
YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega.
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisindeki etkisiz oyun ve mağlubiyetin yankıları sürüyor. 4-3 kaybedilen derbi Samadıra'da tartışıldı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Yüzde 90 anlaştık' dediği 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Dorukhan Toköz'ün 'Evet' demeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor maçında da etkili futbolunu sürdürdü.
Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.
Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.