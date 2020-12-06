  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 18:58
  • |
  • Son Güncelleme:

CANLI: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

CANLI: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Denizli'de Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Atatürk

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Ali Palabıyık

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Cisse.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI: Denizlispor-Fenerbahçe
CANLI: Denizlispor-Fenerbahçe

CANLI: Denizlispor-Fenerbahçe

'Üç puan almak aslında kolay'
'Üç puan almak aslında kolay'

'Üç puan almak aslında kolay'

Ersun Yanal, ilk 3 puanını aldı
Ersun Yanal, ilk 3 puanını aldı

Ersun Yanal, ilk 3 puanını aldı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut derbinin faturasını kesti
Erol Bulut derbinin faturasını kesti

Erol Bulut derbinin faturasını kesti

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisindeki etkisiz oyun ve mağlubiyetin yankıları sürüyor. 4-3 kaybedilen derbi Samadıra'da tartışıldı.

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı
Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Yüzde 90 anlaştık' dediği 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Dorukhan Toköz'ün 'Evet' demeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.

Sofiane Feghouli şova devam ediyor
Sofiane Feghouli şova devam ediyor

Sofiane Feghouli şova devam ediyor

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor maçında da etkili futbolunu sürdürdü.

Fatih Karagümrük-Çaykur Rize maçının ardından
Fatih Karagümrük-Çaykur Rize maçının ardından

Fatih Karagümrük-Çaykur Rize maçının ardından

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor
Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor

Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor

Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler
Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler

Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler

Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.