CANLI: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut derbinin faturasını kesti Erol Bulut derbinin faturasını kesti Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisindeki etkisiz oyun ve mağlubiyetin yankıları sürüyor. 4-3 kaybedilen derbi Samadıra'da tartışıldı.

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Yüzde 90 anlaştık' dediği 26 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu oldu. Dorukhan Toköz'ün 'Evet' demeye hazır olduğu maaş ortaya çıktı.

Sofiane Feghouli şova devam ediyor Sofiane Feghouli şova devam ediyor Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor maçında da etkili futbolunu sürdürdü.

Fatih Karagümrük-Çaykur Rize maçının ardından Fatih Karagümrük-Çaykur Rize maçının ardından Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.