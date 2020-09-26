CANLI | Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor. Golsüz eşitlik sürüyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Hadebe, Hafes, Ndayishimiye, Acquah, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

NEWTON'DAN GEÇEN HAFTAYA GÖRE İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi.

MARLON İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Sezon öncesi Yılport Samsunspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ilk 2 hafta forma giyemeyen yeni transfer Marlon, bordo-mavili ekipte ilk resmi maçına çıktı.

Sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın yanı sıra, takımda düşünülmeyen Hosseini ile Guilherme de kadroda yer almadı.

YUSUF SARI 2 AY SONRA KADRODA



Trabzonspor'da son olarak geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde yer alan ve bu sezon sakatlığı nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen Yusuf Sarı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla kadroya döndü.

Tedavisi tamamlanan genç oyuncu, 2 ay sonra Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

HOSSEINI VE GUILHERME KULÜP BAKIYOR

Trabzonspor’da kadroda düşünülmeyen savunma oyuncusu Hosseini ile hücum oyuncusu Guilherme kendisine kulüp bakıyor. Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna da alınmayan iki oyuncudan yönetimin kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.