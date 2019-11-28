Trabzonspor-Getafe CANLI ANLATIM
Trabzonspor, bir iddiasının kalmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçında kendi sahasında Getafe'yi konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Ivanildo, Hosseini, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Fıratcan, Muhammet.
GETAFE: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy
TRABZONSPOR GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Getafe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.