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Trabzonspor-Getafe CANLI ANLATIM

Trabzonspor-Getafe CANLI ANLATIM

Trabzonspor, bir iddiasının kalmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçında kendi sahasında Getafe'yi konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Ivanildo, Hosseini, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Fıratcan, Muhammet.

GETAFE: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Getafe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.


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