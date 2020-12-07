CANLI: Trabzonspor - DG Sivasspor

Süper Lig'de 11. hafta zorlu bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, evinde DG Sivasspor'u ağırlıyor.
Karadeniz ekibi, bu zorlu mücadelede de kalesini gole kapatırsa, 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.
STAT: Medical Park
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Suat Arslanboğa
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.
DG SİVASSPOR: Samassa; Caner, Appindangoye, Camara, Ziya; Caludemir, Hakan, Fajr; Gradel, Yatabare, Ninga.
Trabzonspor 0-0 DG Sivasspor
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