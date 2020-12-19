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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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CANLI: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

CANLI: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

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AKŞAM

Süper Lig'in 13. haftası, Karadeniz derbisine tanık oluyor. Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük bir sürprizle Adana Demirspor’a penaltı atışları sonucu elenen Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor.

SAAT: 16.00

STAT: Şenol Güneş

HAKEM: Ali Şansalan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.

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