CANLI: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

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F.Bahçe'ye stoper geliyor! F.Bahçe'ye stoper geliyor! Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos tandeminden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Perotti'nin eski takım arkadaşı Juan Jesus'u kadrosuna katıyor. Transferde Roma sorun çıkarmıyor, teknik direktör Erol Bulut'un ise onayı bekleniyor.

Çebi'den Avcı itirafı Çebi'den Avcı itirafı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Adem Ljajic'in peformansı ailesi ve menajerinin de tepkisini çekti.

Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.