CANLI: Trabzonspor - B.B. Erzurumspor

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Eddie Newton'ı gönderen ve Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.
TRABZONSPOR - B.B. ERZURUM
Stat: Medical Park
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Hakem: Erkan Özdamar
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.
B.B. Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes.
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Yaz transfer döneminde beklenen takviyeleri yapamadığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, devre arası için kolları sıvadı. Yönetim, Fatih Terim'in çok beğendiği Uruguaylı futbolcuyu almak için harekete geçti.
Süper Lig'in iki devi, bir yandan lig maçları için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da takviyeler için mesai harcıyor. Todofichajes'in haberine göre bu kez ezeli rakipler saha dışında, transferde karşı karşıya geldi ve rota Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Diego Costa'ya çevrildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5-1 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında da sağ bekte sorun yaşamıştı. Fenerbahçe'de sağlık ekibi, Nazım Sangare'den gelen haberler sonrasında Gökhan Gönül'ü Beşiktaş maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic'in Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.
Yaz transfer dönemine yaptığı 18 transferle damga vuran Fenerbahçe ocak ayında yine hız kesmeyecek. Sarı-lacivertliler Erol Bulut'un da takımda görmeyi çok istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu transferle bizzat ilgileniyor.