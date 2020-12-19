CANLI: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

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F.Bahçe'ye stoper geliyor! F.Bahçe'ye stoper geliyor! Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos tandeminden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Perotti'nin eski takım arkadaşı Juan Jesus'u kadrosuna katıyor. Transferde Roma sorun çıkarmıyor, teknik direktör Erol Bulut'un ise onayı bekleniyor.

Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden Adem Ljajic'e bir darbe de ailesinden Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Adem Ljajic'in peformansı ailesi ve menajerinin de tepkisini çekti.

Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Terim kırmızı kart gördü, ağzına geleni söyledi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş'tan 4 imza! Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.