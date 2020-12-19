CANLI: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük bir sürprizle Adana Demirspor’a penaltı atışları sonucu elenen Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor.
SAAT: 16.00
STAT: Şenol Güneş
HAKEM: Ali Şansalan
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.
Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos tandeminden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Perotti'nin eski takım arkadaşı Juan Jesus'u kadrosuna katıyor. Transferde Roma sorun çıkarmıyor, teknik direktör Erol Bulut'un ise onayı bekleniyor.
Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Adem Ljajic'in peformansı ailesi ve menajerinin de tepkisini çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
Spor yazarları, Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu zorlu mücadeleyi değerlendirdi. İşte spor yazarlarının yorumları...