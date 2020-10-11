CANLI | Rusya - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. G Grubunda oynanan Macaristan maçını 1-0 kaybeden ve Sırbistan ile golsüz berabere kalan Türkiye bu akşam grubun 3. maçında Rsuya’ya konuk oluyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Rusya - Türkiye karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.
İŞTE İLK 11'LER
Rusya: Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev.
Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı başladı.
THY EuroLeague'de yer alan Zenit ve Khimki, takımlarındaki koronavirüs vakaları nedeniyle maçlarının ertelenmesi için EuroLeague'e resmi talepte bulundu.
Galatasaray'da Yönetim, Belhanda ve Feghouli de dahil tüm takıma uyguladığı yüzde 15'lik maaş kesintileri sonrasında 50 milyon TL'yi kasasında tutacak.
Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts forması giyen ABD'li basketbolcu Jordan Loyd, THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.
Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.