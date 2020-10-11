CANLI | Rusya - Türkiye

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile karşı karşıya geliyor. B Ligi G Grubu'nda yer alan A Milli Takım ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. G Grubunda oynanan Macaristan maçını 1-0 kaybeden ve Sırbistan ile golsüz berabere kalan Türkiye bu akşam grubun 3. maçında Rsuya’ya konuk oluyor.



Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Rusya - Türkiye karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

İŞTE İLK 11'LER

Rusya: Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev.

Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz.

