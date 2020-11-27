CANLI: MKE Ankaragücü - Trabzonspor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den çok sert açıklama Fenerbahçe'den çok sert açıklama Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi Yayıncı kuruluştan aylardır beklenen müjde geldi Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.

Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de rakipleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

• Trabzonspor - Adana Demirspor

• Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu

• Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği

• Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor

2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti 2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti Kasımpaşa'da 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor Bonservisi elinde olan ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mandzukic'in, menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.