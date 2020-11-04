CANLI | Medipol Başakşehir - Manchester United

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında bugün lider Manchester United'ı konuk edecek. Temsilcimiz ilk puan veya puanlarının peşinde... Temsilcimiz Başakşehir, 2-1 önde.

Leipzig ve Paris Saint-Germain yenilgileri sonrasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İngiliz devi Manchester United’ı ağırlıyor.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED | İKİNCİ YARI | 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Manchester United maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

DEVRE - Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.



51' United kalecisi Henderson hariç tüm futbolcular Başakşehir yarı alanında. Temsilcimiz bu dakikalarda bir hayli kapandı. Başakşehir bu bölümde kapacağı toplarla ilk goldeki gibi etkili olabilir.

56' İrfan Can Kahveci'nin ceza yayından vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

PSG MAÇINA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.

CRIVELLI VE MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK



Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı.

Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ



Başakşehir Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti.

TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI YER ALDI



Medipol Başakşehir'in, Manchester United ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlere de asıldı.