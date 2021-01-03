CANLI: Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.
HES KABLO KAYSERİSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
5' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Atiba, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Doğan topu kornere çeldi.
10' Beşiktaş penaltı kazandı. N'koudou, Lopes'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
12' Penaltı vuruşunda topun başına gelen Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.
16' Karşılaşma, Beşiktaş'ın oyun üstünlüğüyle geçiliyor.
28' Welinton'un geri pasında kaleci kaleci Ersin topu eliyle kontrol etti. Hakem Fırat Aydınus, geri pas olduğu gerekçesiyle çift vuruş verdi. Ancak yardımcı hakemin uyarısıyla kararını değiştirdi.
32' Kayserispor etkili geldi. Lennon'ın topuk pasıyla ceza sahasına giren Lopes'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.
40' Beşiktaş'ta Welinton, Henrique'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
D.A. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.
48' Sağ kanattan şık bir çalımla ceza sahasına giren Rosier'in yerden sert ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
55' Kanga'nın ortasında ceza sahasında Henrique'nin yatarak yaptığı cılız vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.
58' Kayserispor gole yaklaştı. Ceza yayında topu önünde uygum durumda topla buluşan Campanharo2nun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.
62' Kayserispor'da Kvrzic, Welinton'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
SAAT: 19.00
STAT: Kadir Has
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Fırat Aydınus
KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Ackah, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga.
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Güven Yalçın.
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, Necip Uysal'ın yerine ise Larin 11'de yer aldı.
Annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.
Yalçın, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef de Souza, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin 11'iyle sahaya sürdü.
HÜCUM HATTI GÜVEN YALÇIN VE LARIN'E EMANET
Geçtiğimiz hafta 11'de şans bulan ve bir de gol atan Güven Yalçın bu maçta da Sergen Yalçın tarafından sahaya ilk 11'de çıktı.
Sivasspor maçında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol kaydeden Larin'e, Yalçın 11'de şans tanıdı.
HES KABLO KAYSERİSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Manzala ve Emre Demir'in yerine Doğan Alemdar, Kolovetsios, Lopes, Lennon görev yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş karşısına Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga 11'i ile çıktı
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