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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 18:33
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CANLI | Gençlerbirliği-İH Konyaspor

CANLI | Gençlerbirliği-İH Konyaspor

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de Gençlerbirliği, Konyaspor'u ağırlıyor

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Erdem, Flavio, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu, Seuntjens.

İH Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Hadziahmetovic, Johnsson, Hurtado, Shengelia, Bajic, Milosevic.

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CANLI | Gençlerbirliği-Konyaspor
CANLI | Gençlerbirliği-Konyaspor

CANLI | Gençlerbirliği-Konyaspor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de Gençlerbirliği, Konyaspor'u ağırlıyor

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