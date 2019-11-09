Gaziantep FK-Galatasaray CANLI TAKİP
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Galatasaray'da Andone 10. dakikada sakatlandı. Ryan Babel oyuna dahil oldu. Galatasaray, Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleriyle 2-0 önde.
İLK 11’LER:
GAZİANTEP FK: Günay, Güray, Kana Biyik, Djilobodji, Oğuz, Chibsah, Olkowski, Tosca, Kayode, Junior Morais, Twumasi
GALATASARAY: Muslera, Emre, Ahmet, Marcao, Luyindama, Mariano, Ömer, Lemina, Adem, Feghouli, Andone