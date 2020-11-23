CANLI: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig’de 9. haftanın kapanışını Galatasaray yapıyor... Hes Kablo Kayserispor’u Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir’in yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu bugün forma giymiyor.
GALATASARAY - HES KABLO KAYSERİSPOR: 0-0
STAT: Türk Telekom
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Turgut Doman
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Diagne.
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
4' Sağ kanattan Linnes'in ortasında Feghouli'nin rövaşata vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.
6' Kayserispor gole çok yaklaştı! Lennon'un sağdan yerden ortasında uygun durumda bulunan Campanharo'nun vuruşunda top yandan auta gitti.
10' Galatasaray net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Donk'un pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre'nin vuruşunda top kaleci Lung'dan döndü.
15' Galatasaray etkili geldi! Seken topu ceza sahasının solunda önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşu savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı.
18' Kazanılan serbest vuruşta Emre Kılınç'ın ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Diagne'nin vuruşunda topu kaleci Lung son anda kornere çeldi.
21' Direkten döndü! Galatasaray'ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Emre Kılınç'ın ortasında iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
24' Sağ kanattan Linnes'in ortasında arka direkte topu önünde bulan Emre Kılınç'ın sert şutunda topu kaleci Lung güçlükle kornere gönderdi.
Fransa Milli Takım'ın ve Barcelona'nın 26 yaşındaki futbolcusu Samuel Umtiti, vegan olduğundan beri harika hissettiğimi açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taraftarın stadyuma girmesine izin verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Sezon başında birçok ismi kadrosuna katarak takımını güçlendiren Süper Lig ekipleri, ocak ayında da transferde bombaları patlatacağa benziyor. Inter'de forma giyen ve performansı günden güne düşen dünya yıldızı Alexis Sanchez'in de yolunun Türkiye'den geçeceği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bağlandığı canlı yayında kaleci transferi, Adem Ljajic'in durumu ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Kesinlikle kaleci almayacağım” ifadesini kullandı.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.