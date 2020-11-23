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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 08:00
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CANLI: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor

CANLI: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor

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AKŞAM

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.

Süper Lig’de 9. haftanın kapanışını Galatasaray yapıyor... Hes Kablo Kayserispor’u Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir’in yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu bugün forma giymiyor.

GALATASARAY - HES KABLO KAYSERİSPOR: 0-0

STAT: Türk Telekom

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Turgut Doman

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan, Feghouli, Diagne.

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

4' Sağ kanattan Linnes'in ortasında Feghouli'nin rövaşata vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

6' Kayserispor gole çok yaklaştı! Lennon'un sağdan yerden ortasında uygun durumda bulunan Campanharo'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

10' Galatasaray net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Donk'un pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre'nin vuruşunda top kaleci Lung'dan döndü.

15' Galatasaray etkili geldi! Seken topu ceza sahasının solunda önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşu savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı.

18' Kazanılan serbest vuruşta Emre Kılınç'ın ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Diagne'nin vuruşunda topu kaleci Lung son anda kornere çeldi.

21' Direkten döndü! Galatasaray'ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Emre Kılınç'ın ortasında iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

24' Sağ kanattan Linnes'in ortasında arka direkte topu önünde bulan Emre Kılınç'ın sert şutunda topu kaleci Lung güçlükle kornere gönderdi.

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