CANLI: Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

AKŞAM

2020'yi zirvede tamamlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda futbolcular kazanarak galibiyeti kaza geçiren Omar Elabdellaoui'ye hediye etmeyi planlıyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik var.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar’a hediye etmeyi planlıyor.

Aslan’da Arda, Ömer, Belhanda, Marcao ve Luyindama, ceza sınırında bulunuyor. Bugün kart görmeleri durumunda Konya müsabakasında olmayacaklar.



GALATASARAY 0-0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

11' Belhanda'nın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda kaleci Boffen topu taca yumrukladı.



13' Sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Emre Kılınç, ceza yayında önünde buldu. Emre'nin volesinde top farklı şekilde üsten dışarı çıktı.

23' Sol kanattan Saracchi'nin yerden ortasında Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.

30' Sol kanattan Gelişen Antalyaspor atağında Amilton'un ortasında top kaleci Okan'da kaldı.

33' Galatasaray bu dakikalarda baskısını arttırdı. Saracchi'nin uzak mesafeden şutunda top yandan dışarı çıkardı.

39' Sol kanattan Saracchi'nin ortasında Belhanda'nın kafa vuruşunda top kaleci Boffen'de kaldı.

42' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Belhanda'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

47' Oğulcan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top yandan dışarı gitti.

49' Galatasaray ikinci yarıya etkili başladı. Arda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın cılız vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

53' Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

SAAT: 19.00

STAT: Türk Telekom Stadyumu

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

GALATASARAY: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan.

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

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GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son oynanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu 3 değişiklik yapıldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını Okan Kocuk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Teknik direktör Terim, 15. haftada deplasmanda 2-0 kazandıkları maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev verdiği Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı'dan yararlanamadı.

Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Elabdellaoui, Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli ile sarı kart cezalısı olan Taylan da Antalyaspor'a karşı mücadele edemedi. Galatasaray'da bu futbolcuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer Bayram sahaya çıktı.

TAKIMLARDAN ELABDELLAOUI'YE ÖZEL TİŞÖRT



Galatasaray ve Antalyasporlu futbolcular, maç öncesi ısınmaya Omar Elabdellaoui'ye özel tişörtlerle çıktı.

Oyuncular, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve 2 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu için "geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtler giydi.

DONK ORTA SAHADA GÖREV YAPTI



Galatasaray'da uzun zamandır stoperde değerlendirilen Ryan Donk, orta sahada mücadele etti.

Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Fatih Terim de kariyerinde orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti.

Stoperde Donk'tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.

DIAGNE, KADROYA ALINMADI



Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi.

Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.

TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN ÇIKTI



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Terim'in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim'in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

ANTALYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11'i ile çıktı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz yer aldı.

Antalyaspor'un ligin 15. haftasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Galatasaray maçında 11'e giremedi. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'de başladı.