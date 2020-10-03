CANLI | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İlk yarısı sona eren karşılaşmada Fenerbahçe 1-0 önde.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

İLK YARI SONA ERDİ | 1-0 (SAMATTA)

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

5' Direkten döndü! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, top üst direkten geri döndü.

7' Maça daha baskılı başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu.

11' Fatih Karagümrük, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jure Balkovec'in ceza alanına gönderdiği ortasında Jose Sosa topu uzaklaştırmayı başarıyor.

11' Fatih Karagümrük, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jure Balkovec'in ceza alanına gönderdiği ortasında Jose Sosa topu uzaklaştırmayı başarıyor.

STAT: Ülker

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

TEKNİK DİREKTÖR: Atılay Canel

Caner Erkin'den hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

DERBİ 11'İNE GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a formayı verirken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı oynatan Erol Bulut, önlerinde ise Enner Valencia, Ozan Tufan ve Mame Thiam'a şans verdi. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Mbwana Samatta yer aldı.

SAMATTA İLK KEZ



Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.

5 FUTBOLCU KADRODA YOK



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5 önemli ismi Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı.

Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.

ÖMER FARUK İLK KEZ KADRODA



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu.

Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.

CISSE YEDEKLER ARASINDA



Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli kadroda yer aldı.

Geçen sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.

MAÇ YEMEĞİNDE CANER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI



Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Karşılaşma öncesinde Samandır Can Bartu Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertli takımda maç yemeği öncesinde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yeni yaşına giren Caner Erkin'in özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.