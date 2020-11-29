CANLI: Fenerbahçe - Beşiktaş

Süper Lig’de nefesler tutuldu ve gözler Kadıköy’e çevrildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanmak istiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Sergen Yalçın ise; uzun yıllardır Kadıköy’deki kazanamama serisine son vermeyi planlıyor.
Stat: Ülker
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
4', 20' Aboubakar
34' Papiss Cisse
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.
39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
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