CANLI: Fenerbahçe - Beşiktaş

AKŞAM

Süper Lig'de 10. haftanın maçı dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig’de nefesler tutuldu ve gözler Kadıköy’e çevrildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanmak istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Sergen Yalçın ise; uzun yıllardır Kadıköy’deki kazanamama serisine son vermeyi planlıyor.

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

4', 20' Aboubakar

34' Papiss Cisse

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.