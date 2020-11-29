  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

CANLI: Fenerbahçe - Beşiktaş

CANLI: Fenerbahçe - Beşiktaş

Paylaş

AKŞAM

Süper Lig'de 10. haftanın maçı dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig’de nefesler tutuldu ve gözler Kadıköy’e çevrildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanmak istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Sergen Yalçın ise; uzun yıllardır Kadıköy’deki kazanamama serisine son vermeyi planlıyor.

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

4', 20' Aboubakar

34' Papiss Cisse

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Formula 1'de korkunç kaza! Araç cayır cayır yandı...
Formula 1'de korkunç kaza! Araç cayır cayır yandı...

Formula 1'de korkunç kaza! Araç cayır cayır yandı...

Alanyaspor'u durdurabilene aşk olsun
Alanyaspor'u durdurabilene aşk olsun

Alanyaspor'u durdurabilene aşk olsun

Paşa, başkentte galip
Paşa, başkentte galip

Paşa, başkentte galip

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor
Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor

Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Florya'da çalışmalara başladı

Barça farklı kazandı; Messi, Diego'yu böyle andı
Barça farklı kazandı; Messi, Diego'yu böyle andı

Barça farklı kazandı; Messi, Diego'yu böyle andı

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

344 milyon lira borçla öldü!
344 milyon lira borçla öldü!

344 milyon lira borçla öldü!

Diego Armando Maradona'nın 33 milyon pound vergi borcu olduğu ortaya çıktı. 150 milyon pound kişisel serveti olduğu konuşulan Arjantinli efsanenin başı vergilerle beladaydı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.

Galatasaray turnuvadan çekilme kararı aldı
Galatasaray turnuvadan çekilme kararı aldı

Galatasaray turnuvadan çekilme kararı aldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.

Erzurum'daki nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
Erzurum'daki nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Erzurum'daki nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.