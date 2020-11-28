CANLI: Çaykur Rizespor - Galatasaray

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle karantinada olan Arda Turan, Okan Kocuk, Babel, Belhanda ve Omar Rize’ye götürülmedi. Falcao ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı tamamen geçen Luyindama ise kadroya dahil edildi.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY
SAAT: 19.00
STAT: Çaykur Didi
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Atilla Karaoğlan
İLK 11’LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne
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