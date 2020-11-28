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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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CANLI: Çaykur Rizespor - Galatasaray

CANLI: Çaykur Rizespor - Galatasaray

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AKŞAM

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle karantinada olan Arda Turan, Okan Kocuk, Babel, Belhanda ve Omar Rize’ye götürülmedi. Falcao ve Saracchi sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı tamamen geçen Luyindama ise kadroya dahil edildi. 

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

SAAT: 19.00

STAT: Çaykur Didi

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Atilla Karaoğlan 

İLK 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

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