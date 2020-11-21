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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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CANLI: Beşiktaş - Medipol Başakşehir

CANLI: Beşiktaş - Medipol Başakşehir

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AKŞAM

Süper Lig'in 9. haftanın maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta ağırlıyor. Bir çok eksiği bulunan Kartal, son haftaların formda ekibi Başakşehir'i devirerek çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 10 puanla 11’inci sırada yer alan Beşiktaş, ligin 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

Korona önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca mücadele tamamen seyircisiz oynanıyor. Beşiktaş’ın Başakşehir ile başlayacak 4 maçlık zor seride alacağı puanlar en azından ligin ilk devresi için net bir tahmin verecek. Kartal, Başakşehir’in ardından Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR: 2-0

SAAT: 19.00

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Ümit Öztürk

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Rıdvan, Necip, Josef, Montero, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Larin Aboubakar.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.

44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ANTEP MAÇINA GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına Gaziantep FK mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kalede görevlendirdi.

Valentin Rosier'in yerine savunmanın sağında Dorukhan Toköz forma giyerken, Gaziantep FK maçında sakatlanan Welinton'un yokluğunda ise stoperde Francisco Montero şans buldu. A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçın devre arasında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Domagoj Vida'nın yerine ise Necip Uysal, Montero'nun yanında oynadı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ise kadroda yer alamazken, bu oyuncunun görevini Bernard Mensah yerine getirmeye çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Fabrice N'Sakala da Oğuzhan gibi kadroya dahil edilmedi. Yalçın, bu oyuncunun savunmanın solundaki görevini ise genç isim Rıdvan Yılmaz'a verdi.

Dorukhan'ın savunmaya geçmesiyle savunmaya dönük orta saha görevini Josef de Souza yerine getirmeye çalıştı.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında ilk 11'de oynayan Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz Medipol Başakşehir maçında da forma giydi.

Ajdin Hasic de Beşiktaş'ın zorlu maçta kullanamadığı isimlerden biri oldu.

N'KOUDOU KADRODA

Beşiktaş'ta sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N'Koudou, Medipol Başakşehir maçı için kadroya dahil edildi.

Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK maçında forma giyebilen ve daha sonra sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan N'Koudou, yedek soyundu.

16 YAŞINDAKİ EMRE BİLGİN YEDEK KALECİ

Siyah-beyazlı ekipte yedek kaleci olarak 24 Şubat 2004 doğumlu Emre Bilgin yer aldı.

Emre'nin yanı sıra genç oyuncular 19 yaşındaki Erdoğan Kaya, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ve 17 yaşındaki Serdar Saatçi de yedek soyundu.

GÖKHAN TÖRE DE YEDEK

Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Güven Yalçın, Adem Ljajic ve Atakan Üner yedek soyundu.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta yedek soyunan ve karşılaşma öncesi elleri belinde olacak şekilde ısınan Adem Ljajic Medipol Başakşehir maçında da buna benzer görüntüsüyle tepkiye neden oldu. Medipol Başakşehir maçında da yedekler arasında yer alan Ljajic, bu sefer elleri cepte şeklinde ısındı. Taraftarlar, sosyal medyadan yine bu oyuncuya tepki gösterdi.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR DE EKSİK

Hafta içinde iki oyuncusunun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Medipol Başakşehir de eksik isimlerle Beşiktaş maçına çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte Mert Günok kadroda yer alamazken, bu ismin yerine kalede Volkan Babacan forma giydi.

Medipol Başakşehir'in Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan Carlos Ponck, Beşiktaş karşısında yedek soyundu. Danijel Aleksic ise kadroda yer alamadı. Turuncu-lacivertli ekipte bu oyuncuların yerine Mehmet Topal ile Martin Skrtel ilk 11'de görev aldı.

Konuk ekipte Uğur Uçar ve sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli ve Junior Caiçara maç kadrosunda bulunmadı.

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