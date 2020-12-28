CANLI: Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

Süper Lig’de 15.haftanın kapanışında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor... B.B. Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kazanan Siyah-beyazlılarda hedef Yiğido’yu da yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak.
FENERBAHÇE’Yİ GEÇECEK
Siyah-beyazlılar, bugün maçı kazanması durumunda haftayı BAY geçen Fenerbahçe’nin lig sıralamasında üstüne çıkacak. Kartal'da Mensah ve Vida ise kart görürse Kayseri maçında oynayamayacak.
BEŞİKTAŞ - DG SİVASSPOR: 1-0
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!
3' Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağdan gelen ortada Gradel'in kale önünde vuruşunda kaleci Ersin topu çıkardı.
15' Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topu kontrol eden Atiba'nın vuruşunda top kaleci Samassa'da kaldı.
18' Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında kale alanında Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Arda Kardeşler
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın.
DG SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin Yalçın, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare.
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.
Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçında Protokol Tribünü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
Trabzonspor'un sezon başında Leicester City'den 1,57 milyon euroya kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı.
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• Kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, izinsiz bir şekilde ülkesine döndü.
• Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı.
Gözünü devre arası transfer dönemine çeviren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.
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• Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.
• Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek.
• Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı geldi. Başkent ekibi geçmişten kalan iki oyuncunun dosyası nedeniyle transfer yapamayacak. Açıklama, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten geldi.
• " Futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Üçüncü transfer yasağıyla karşı karşıyayız. Tüm kulüpler gibi biz de sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bunları çözmek için uğraşacağız, başka çaremiz yok."