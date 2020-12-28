CANLI: Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

SPOR GÜNDEMİ

Olay maçta kazanan Gençler! Olay maçta kazanan Gençler! Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 6 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 4 gol iptal olurken, Gençlerbirliği-Kayserispor'u 3-2 yenerek üç puanı alan taraf oldu.

Protokol tribününe izinsiz girdiler! Açıklama geldi Protokol tribününe izinsiz girdiler! Açıklama geldi Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçında Protokol Tribünü'nde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig devi şokta! Takımı terk edip ülkesine döndü Süper Lig devi şokta! Takımı terk edip ülkesine döndü Trabzonspor'un sezon başında Leicester City'den 1,57 milyon euroya kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı.



DETAY

• Kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, izinsiz bir şekilde ülkesine döndü.

• Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı Gözünü devre arası transfer dönemine çeviren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.



DETAY

• Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.

• Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek.

• Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Gençlerbirliği'ni durdurabilene aşk olsun! Gençlerbirliği'ni durdurabilene aşk olsun! Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenen Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.