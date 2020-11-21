CANLI: Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 10 puanla 11’inci sırada yer alan Beşiktaş, ligin 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.
Korona önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca mücadele tamamen seyircisiz oynanıyor. Beşiktaş’ın Başakşehir ile başlayacak 4 maçlık zor seride alacağı puanlar en azından ligin ilk devresi için net bir tahmin verecek. Kartal, Başakşehir’in ardından Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR
SAAT: 19.00
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Ümit Öztürk
İLK 11’LER
BEŞİKTAŞ: Utku, Rıdvan, Necip, Josef, Montero, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Larin Aboubakar
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
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