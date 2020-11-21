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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:00
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CANLI: Beşiktaş - Medipol Başakşehir

CANLI: Beşiktaş - Medipol Başakşehir

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AKŞAM

Süper Lig'in 9. haftanın maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta ağırlıyor. Bir çok eksiği bulunan Kartal, son haftaların formda ekibi Başakşehir'i devirerek çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 10 puanla 11’inci sırada yer alan Beşiktaş, ligin 9. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

Korona önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca mücadele tamamen seyircisiz oynanıyor. Beşiktaş’ın Başakşehir ile başlayacak 4 maçlık zor seride alacağı puanlar en azından ligin ilk devresi için net bir tahmin verecek. Kartal, Başakşehir’in ardından Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 19.00

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Ümit Öztürk

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Rıdvan, Necip, Josef, Montero, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Larin Aboubakar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

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