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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 19:00
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CANLI | BB Erzurumspor - Galatasaray

CANLI | BB Erzurumspor - Galatasaray

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Son 3 lig maçında 8 puan kaybeden Galatasaray, bu kötü gidişata Erzurumspor deplasmanında son vermek istiyor.

İlk iki maçını kazanarak Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Galatasaray, son 3 maçta 8 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu gidişata Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Cim-Bom bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkıyor.

BB ERZURUM - GALATASSARAY

SAAT: 19.00

STAT: Kazım Karabekir

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Arda Kardeşler

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes.

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

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