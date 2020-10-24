CANLI | BB Erzurumspor - Galatasaray

İlk iki maçını kazanarak Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Galatasaray, son 3 maçta 8 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu gidişata Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Cim-Bom bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkıyor.
BB ERZURUM - GALATASSARAY
SAAT: 19.00
STAT: Kazım Karabekir
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Arda Kardeşler
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes.
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.
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