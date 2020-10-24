CANLI | BB Erzurumspor - Galatasaray

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Son 3 lig maçında 8 puan kaybeden Galatasaray, bu kötü gidişata Erzurumspor deplasmanında son vermek istiyor.

İlk iki maçını kazanarak Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Galatasaray, son 3 maçta 8 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu gidişata Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Cim-Bom bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkıyor.

BB ERZURUM - GALATASSARAY

SAAT: 19.00

STAT: Kazım Karabekir

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Arda Kardeşler

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes.

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.