CANLI: Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik sürüyor.

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor.

Bordo-mavililerde hedef, Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamamak. Avcı önderliğinde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, Çaykur Rizespor maçındaki performansın devamını istiyor.

Atakaş Hatayspor 0-0 Trabzonspor

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.



5' Hatayspor atağında sağ kanattan çizgiye inen Akintola'nın ortaya çevirdiği topa Diouf dokunamadı.

7' Trabzonspor ilk dakikadan bu yana rakip yarı alana geçmekte zorlanıyor, Hatayspor yaptığı baskıyla oyunu Trabzonspor sahasına yıktı.

15' Trabzonspor etkili geldi! Djaniny'nin karşı karşıya vuruşunu kaleci Munir çıkardı.

20' Hatayspor kanatları kullanarak tehlike yaratmaya çalışıyor.

23' Hatayspor yine etkili geldi. Akintola'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunmadı.

30' Baker'ın kullandığı serbest vuruşta uzak köşeye doğru giden top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

37' Trabzonspor bu dakikalarda topa daha hakim olan taraf! Nwakaeme çalımlarla önünü boşalttı ve ceza sahası dışından şutunu çekti top kaleci Munir'de kaldı.

41' Hatayspor etkili geldi! Savunma arkasına sarkan Diouf'un şutunda Vitor Hugo son anda kayarak tehlikeye engel oldu.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı

İkinci yarı

48' Traore'nin geriye doğru bıraktığı topa yay üzerinde Aabid sağ ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan aynı güzellikte bir hamleyle topu kornere tokatladı.

55' Trabzonspor ikinci yarıda orta alanı geçmekte zorlanıyor.



STAT: Antakya Atatürk

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Aleksandros Katranis, Jean-Claude Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.