  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 08:01
  • |
  • Son Güncelleme:

CANLI: Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

CANLI: Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

Paylaş

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada golsüz eşitlik sürüyor.

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçıyla açılıyor.

Bordo-mavililerde hedef, Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamamak. Avcı önderliğinde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, Çaykur Rizespor maçındaki performansın devamını istiyor. 

Atakaş Hatayspor 0-0 Trabzonspor

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.

5' Hatayspor atağında sağ kanattan çizgiye inen Akintola'nın ortaya çevirdiği topa Diouf dokunamadı.

7' Trabzonspor ilk dakikadan bu yana rakip yarı alana geçmekte zorlanıyor, Hatayspor yaptığı baskıyla oyunu Trabzonspor sahasına yıktı.

15' Trabzonspor etkili geldi! Djaniny'nin karşı karşıya vuruşunu kaleci Munir çıkardı.

20' Hatayspor kanatları kullanarak tehlike yaratmaya çalışıyor.

23' Hatayspor yine etkili geldi. Akintola'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunmadı.

30' Baker'ın kullandığı serbest vuruşta uzak köşeye doğru giden top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

37' Trabzonspor bu dakikalarda topa daha hakim olan taraf! Nwakaeme çalımlarla önünü boşalttı ve ceza sahası dışından şutunu çekti top kaleci Munir'de kaldı.

41' Hatayspor etkili geldi! Savunma arkasına sarkan Diouf'un şutunda Vitor Hugo son anda kayarak tehlikeye engel oldu.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı

İkinci yarı

48' Traore'nin geriye doğru bıraktığı topa yay üzerinde Aabid sağ ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan aynı güzellikte bir hamleyle topu kornere tokatladı.

55' Trabzonspor ikinci yarıda orta alanı geçmekte zorlanıyor.

STAT: Antakya Atatürk

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEMAbdulkadir Bitigen

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Aleksandros Katranis, Jean-Claude Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf.

TRABZONSPORUğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI: Hatayspor-Trabzonspor
CANLI: Hatayspor-Trabzonspor

CANLI: Hatayspor-Trabzonspor

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...
Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...
Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam
Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!
F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!

Fenerbahçe: "Yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin test sonuçları pozitif gelmiştir."

Eyvah! Taylan'da tüm planlar altüst oldu
Eyvah! Taylan'da tüm planlar altüst oldu

Eyvah! Taylan'da tüm planlar altüst oldu

Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.

Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha
Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha

Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha

Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Emre işi bitirdi! Taraftarların dört gözle beklediği transfer
Emre işi bitirdi! Taraftarların dört gözle beklediği transfer

Emre işi bitirdi! Taraftarların dört gözle beklediği transfer

Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.