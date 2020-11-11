CANLI | Türkiye - Hırvatistan

A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Vodafone Park'ta Hırvatistan ile özel maçt karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesi İstanbul Beşiktaş Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM | TÜRKİYE - HIRVATİSTAN | İKİNCİ YARI | SKOR: 2-1

Goller: 23' Cenk Tosun (P), 32' Budimir, 41' Deniz Türüç

1' Maç başladı.



7' Hırvatistan'da Dario Melnjak çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

9' Cengiz Ünder'in kullandığı duran topta yapılan orta farklı şekilde üstten auta gitti.

13' Hırvatistan yine sağ kanattan geld, Brukalo'nun ortası direkt olarak auta gitti.

18' Türkiye hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Orkun Kökcü. Top savunmadan dönüyor.

22' Penaltı! Ceza sahası içinde Cenk Tosun'a yapılan müdahale sonrasında hakem penaltı için düdüğünü çalıyor.

23' GOL! Türkiye, Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gol ile skoru 1-0'a getiriyor.

32' GOL! Mert Çetin'in bireysel hatasında topu kazanan Ante Budimir kalecinin üzerinden aşırtma vuruşu yaparak maçta eşitliği sağlayan golü attı.



38' Türkiye'de sarı kart gören oyuncu Ozan Kabak.

41' GOL! Milli Takımda topu sol kanattan süren Deniz Türüç sol ayağıyla yaptığı vuruşla durumu 2-1 yaptı. Asist Caner Erkin.

İlk yarı sonucu: Türkiye 2-1 Hırvatistan

46' Maçta ikinci yarı başladı.

YAYIN: TRT Spor



STAT: Vodafone Park



HAKEM: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)



TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Cenk Tosun.



HIRVATİSTAN: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.

GÜNEŞ'TEN 9 DEĞİŞİKLİK

Hazırlık maçında Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.

DÖRT OYUNCU SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODA YOK



Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.

Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR DE KADRODA YOK



İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.

Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.

HIRVATİSTAN'DA VIDA VE MELNJAK İLK 11'DE



Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.