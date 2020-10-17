CANLI | Trabzonspor - Medipol Başakşehir

AKŞAM

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Bordo-Mavili ekip, ligde 10 maçtır yenemediği rakibini bu kez üzmek istiyor. Son şampiyon Başakşehir ise bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

TRABZONSPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHiR

Stat: Şenol Güneş

Saat: 19.00

Hakem: Bahattin Şimşek

Yayın: beIN Sports1

Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Medipol Başakşehir : Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

10' Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruşta Afobe penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı ama Mert üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.

20' Başakşehir bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı. Trabzonspor topu üçüncü bölgeye taşımakta güçlük çekiyor.

26' Sağ kanattan son çizgiye inen Diabate, ortasını yapmak isterken topu oyun alanı içinde tutamadı. Aut...

32' GOL! İrfan Can takımını 1-0 öne geçirdi.

D.A: Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

SON MAÇA GÖRE 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Gaziantepspor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Newton, kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo'ya, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvette ise Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Fausse'ni Diabate'ye görev verdi.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK



Trabzonspor, cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle Medipol Başakşehir karşısına 4 eksikle çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalısı Flavio ile Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.

DJANINY VE HOSSEINI İLK KEZ



Trabzonspor’un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

SAFA İLK KEZ 11'DE



Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, bu sezonun ilk 4 haftasında 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren genç futbolcu Safa Kınalı'ya 11'de görev verdi.

Teknik direktör Eddie Newton, Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken gen oyuncuya orta sahada sahaya sürdü.

Trabzonspor'un satışa çıkarılan locaların 28'i satıldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hayatını kaybeden eski milli futbolcularından Nevzat Güzelırmak içen karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.