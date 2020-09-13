CANLI | Trabzonspor-Beşiktaş

AA, DHA

Süper Lig'de açılış haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın'dan yoksun çıkarken, Trabzonspor'da ise takımın en önemli gol silahı Alexander Sörloth, Türkiye'ye gelmediği için forma giyemedi. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin.

TRABZONSPOR, 1 YENİ TRANSFERLE SAHAYA ÇIKTI

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu.

Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı. Öte yandan, Trabzonspor, yeni sezonu açtığı evindeki zorlu maçta, Beşiktaş karşısında yeni çubuklu forması ile mücadele etti.

BORDO-MAVİLİLERDE EKSİK FAZLA



Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı.

Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.

Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.

SÖRLOTH’UN YERİNE EKUBAN

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton; ülkesinin milli takım kampına katılan ve aradan dört gün geçmesine karşın kente dönmemesi üzerine bordo-mavili kulüp tarafından hakkında hem idari hem disiplin soruşturması başlatılan Norveçli golcü Sörloth’un yokluğunda hücum hattında Ekuban’la gol aradı.

EDDIE NEWTON, TRABZON'DA İLK KEZ



Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.

Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.

MAÇIN HAKEMLERİ

Süper Lig 2020-2021 sezonunun açılışına denk gelen dev maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlendi. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakem kadrosundan çıkarılan Volkan Narinç’in yerine Serkan Olguncan yaptı.

DAHA ÖNCE LİGDE 2 KEZ İLK HAFTADA KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 3’üncü kez bir sezonun ilk haftasında karşılaştı. Daha önce İstanbul’da oynanan 2011 ve 2013 sezonlarındaki 2 açılış karşılaşmasında taraflar birer galibiyet aldı. Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 45’ini bordo-mavili ekip kazanırken, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadele ise siyah-beyazlı rakibine 4-1’lik üstünlük sağladı.

STAT SALGIN TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİ

Öte yandan, Medical Park Stadı, karşılaşma öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Stadyumda soyunma odaları başta olmak üzere, basın toplantısı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeleri uzman ekiplerce arındırıldı. Ayrıca futbolcuların kullanımı için soyunma odalarına hijyen kitleri yerleştirildi. Saha içinde ve basın tribünü, foto muhabirleri odası gibi pek çok noktaya dezenfektan ünitesi konuldu.