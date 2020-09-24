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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 19:04
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CANLI | Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor

CANLI | Rosenborg - Aytemiz Alanyaspor

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Norveç'in Rosenborg takımıyla karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfason, Koante, Skjelbred, Zachariassen, Konradsen, Holse, Adegbenro, Islamovic

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

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