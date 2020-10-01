CANLI | Rangers - Galatasaray

Ibrox Stadı’nda bu akşam saat 21:45’te başlayan Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor. Zorlu karşılaşma Teve2’den canlı olarak yayınlanıyor.
Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Feghouli, Falcao
MAÇTAN DAKİKALAR | 0-0
1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı! Başarılar Galatasaray...
4' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Bu pozisyonda Rangers penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.
12' Galatasaray'da Omar sakatlandı, sağlık görevlileri oyun alanında.
19' Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan Babel'in ortasında arka direkte Feghouli'nin şutu dışarı gitti.
28' Rakibini çekerek durduran Omar sarı kart gördü
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