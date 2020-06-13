CANLI | Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

SPOR GÜNDEMİ

CANLI | Başakşehir-Alanyaspor CANLI | Başakşehir-Alanyaspor Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.

Galatasaray'a transferini doğruladı Galatasaray'a transferini doğruladı Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.

Büyük müjde! İmzayı attı Büyük müjde! İmzayı attı Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Galatasaray, Trabzon'da Galatasaray, Trabzon'da Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.