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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:12
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CANLI | Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

CANLI | Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

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Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

İLK 11’LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

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SPOR GÜNDEMİ

CANLI | Başakşehir-Alanyaspor
CANLI | Başakşehir-Alanyaspor

CANLI | Başakşehir-Alanyaspor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor
Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor

Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor

Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.

Galatasaray'a transferini doğruladı
Galatasaray'a transferini doğruladı

Galatasaray'a transferini doğruladı

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Büyük müjde! İmzayı attı
Büyük müjde! İmzayı attı

Büyük müjde! İmzayı attı

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Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar
Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Galatasaray, Trabzon'da
Galatasaray, Trabzon'da

Galatasaray, Trabzon'da

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

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