CANLI | Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

İLK 11’LER
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.
Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.