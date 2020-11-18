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  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:00
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CANLI | Macaristan - Türkiye

CANLI | Macaristan - Türkiye

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AKŞAM

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan'a konuk oluyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Macaristan ile karşılaşıyor.

MACARİSTAN TÜRKİYE

Saat: 22:45

Stat: Puşkas Arena

Yayın: TRT 1

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya).

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.

LİDERLİK ŞANSIMIZ VAR

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya’yı konuk ediyor. Türkiye’nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada. Milli Takım’ın, Macaristan’ı mağlup etmesi ve Rusya’nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi’ne yükselme şansı bulunuyor

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.

Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Macaristan mücadelesinde, Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'iyle sahaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU MAÇI STATTA İZLEDİ

Puskas Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

ŞENOL GÜNEŞ 50. RESMİ MAÇINDA

Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 50. resmi maçına çıktı.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'ini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

A Milli Takım'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz, Macaristan önünde kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden bir gün önce Burak hastalandı ve hastaneye gitti. İki gündür halsiz durumda. Oynama şansı olmadığı için bugün kadroda yok." ifadelerini kullandı.

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