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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 18:55
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CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor

CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor

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Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, seri peşinde. Gaziantep FK'da da amaç ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak. İkinci yarısı oynanan maçta golsüz eşitlik sürüyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

İkinci yarısı oynanan maçta gol yok.

Gaziantep FK: Günay; Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca; Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim; Muhammet.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

Hakem: Fırat Aydınus

Stat: Kalyon

Yayın: beIN SPORTS 1

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