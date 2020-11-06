CANLI | Gaziantep FK - Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Vetrih, Maxim, Muhammet Demir, Mirallas, Dicko.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Hutchinson, Dorukhan, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI | 0-0
1' Gaziantep'te ilk düdük çaldı.
5' Gaziantep FK sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
7' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Günay'ın kucağında kaldı.
9' Oğuzhan Özyakup'un sol kanattan ortasında Larin'in kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.
13' Gaziantep FK'de Maxim, Rosier'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
17' Beşiktaş'ta sağ arka adalesinden sakatlanan Welinton, 17. dakikada yerini Montero'ya bıraktı.
18' Gaziantep FK'de Oğuz'un ceza yayı üzerinden çektiği şutunda top savunmada Montero'dan döndü.
25' Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın ceza sahasının sağından çektiği şut savunmadan geri döndü.
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