CANLI | Galatasaray - Hajduk Split

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Feghouli, Ömer, Babel, Diagne
Hajduk Split: Posavec, Jakolia, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI | GALATASARAY 0-0 HAJDUK SPLIT
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
5' Maçın ilk bölümünde top daha çok Galatasaray'ın yarı sahasında.10' Sofiane Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu kornere attı.
15' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ömer Bayram geçiyor. Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
25' Hajduk Split'te Mujakic, Ömer Bayram'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
30' Oghenekaro Etebo rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mbwana Samatta'yı bitiren Fenerbahçe, Ze Luis transferinde de mutlu sona ulaştı. Başarılı golcü, Sarı-Lacivertlilerin 1+2 yıllık teklifini kabul ederken, Fenerbahçe Porto'ya bu transfer için toplam 6 milyon euroyu 3 sezonda ödeyecek. 29 yaşındaki forvetin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
İtalyan devi Roma, Marcao için Galatasaray'a yaptığı teklifi ‘15 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay' olarak güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakarken transfer yüzde 90 oranında onaylandı.
Fenerbahçe, Samatta'nın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anders Trondsen, bugün ülkesi Norveç'te ameliyat oldu.
Fenerbahçe, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i gündemine aldı. Portekiz ekibi, başarılı futbolcuyu 5 milyon euro karşılığında satmak isterken Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonuyla kiralama hedefinde. İki ekip arasında görüşmeler sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha için hamle yapması beklenen Galatasaray, Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için resmi teklifini yaptı.