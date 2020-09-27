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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 08:00
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CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

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AKŞAM

Türkiye'de hayat durdu, nefesler tutuldu... Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik sürüyor.

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede golsüz eşitlik sürüyor.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

CANLI ANLATIM

1' Maç Başladı

3' Maçtaki ilk korneri konuk takım Fenerbahçe kullandı. Top ceza sahası dışına sekti. Caner yine içeri ortaladı ancak top direkt olarak auta gitti.

7' Galatasaray gole çok yaklaştı! Taylan ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, kaleci Altay son anda kornere çeldi.

8' Seyircisiz olarak devam eden Türk Telekom Stadyumu'ndaki derbide sahaya meşale atıldığı için oyun kısa süreliğine durdu.

12' Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

15' Galatasaray'da Luyindama, Valencia'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

18' Caner Erkin sol kanattan Omar'ı çalımlayarak çizgiye indi. Ortasında Taylan topu kornere yolladı.

19' Fenerbahçe'de kullanılan kornerde Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

20' Galatasaray golle burun buruna geldi! Omar'ın penaltı noktası üzerine açtığı ortada Arda Turan'ın boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

21' Fenerbahçe'den bir atak daha! Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Valencia'nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

22' Fenerbahçe, Galatasaray kalesini yoklamaya devam ediyor! Deniz Türüç'ün ortasında Luyindama topu karşıladı. Ozan kafayla tekrar içeri çevirdi, kaleci Fatih çeldi. Caner önünde bulduğu topa vurdu, aut!

25' Ceza sahasının hemen dışından kullanılan frikikte Falcao'nun topu barajı geçemedi. Dönen topa Taylan vurmaya çalıştı ama savunmanın ördüğü etten duvarı geçemedi.

26' Galatasaray gole çok yaklaştı! Belhanda'nın pasında Feghouli topu içeri çevirdi. Linnes en arkada topu önünde buldu. Ayak içiyle yaptığı müthiş vuruşta kaleci Altay aynı güzellikle topu karşıladı!

27' Top bir o kalede, bir bu kalede! Fenerbahçe etkili geldi. Thiam içeri ortaladı, Ozan vuramadı. Ters kanatta Deniz Türüç ortaladı, Luyindama topu kornere yolladı!

36' Belhanda'nın savunma arkasına yolladığı uzun topta Feghouli sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu ancak gol geçersiz, kalkan bayrak var.

42' Sağ kanattan yapılan ortada Thiam yükselip kafayı vurdu, top Taylan'a da çarparak kornere gitti.

İLK YARI SONUCU | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

47' Galatasaray'da Falcao, Ozan Tufan'ın surasına eliyle müdahalede bulunduğu için sarı kart gördü.

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CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi
Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi
Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

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