CANLI | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

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Leipzig hocası: Başakşehir tecrübeli bir takım Leipzig hocası: Başakşehir tecrübeli bir takım UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Leipzig takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, rakiplerinin çok tecrübeli bir takım olduğunu söyledi.

İlk 11'ler belli oldu | G.Saray - Alanya İlk 11'ler belli oldu | G.Saray - Alanya Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in testi pozitif çıktı BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in testi pozitif çıktı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankaragücü-Hatay maçı ertelendi Ankaragücü-Hatay maçı ertelendi 17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü koronavirüse yakalanan Atakaş Hatayspor'un hafta sonunda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Fener maçında takımın başına geçiyor! Fener maçında takımın başına geçiyor! Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.