CANLI | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor.
Stat: Türk Telekom
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports1
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao.
Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar.
Yedekler: Ufuk, Ahmet, Berkan, Fatih, Ceyhun, Hasan, Efkan, Umut, Tayfur, Mustafa
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