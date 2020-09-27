CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia
Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi.
Galatasaray Teknik Direktörü, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almaya çalışacak. Terim, takımı da bu şekilde motive etti.
Süper Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor, Rize'de karşı karşıya geldi. 1-1 biten maç sonrası puanlar paylaşıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.