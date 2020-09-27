CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe

SPOR GÜNDEMİ

Sivas'ta gol sesi yok Sivas'ta gol sesi yok Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi.

Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve... Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve... Galatasaray Teknik Direktörü, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almaya çalışacak. Terim, takımı da bu şekilde motive etti.

Alanyaspor ilk puan kaybını yaşadı Alanyaspor ilk puan kaybını yaşadı Süper Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor, Rize'de karşı karşıya geldi. 1-1 biten maç sonrası puanlar paylaşıldı.

2 ismi daha sildi: Ya takım bulurlar ya da dışarıda kalırlar 2 ismi daha sildi: Ya takım bulurlar ya da dışarıda kalırlar Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu Dev derbinin VAR hakemi belli oldu Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.