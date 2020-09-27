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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 08:00
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CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe

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AKŞAM

Türkiye'de hayat durdu, nefesler tutuldu... Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

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