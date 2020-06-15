CANLI | DG Sivasspor-Yukatel Denizlispor

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Appindangoye, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Yatabare.
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Estupinan, Rodallega.
Trabzonspor, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, bordo-mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Alman futbolcu Max Kruse, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kadrosuna alınmadı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, 36 yaşındaki forvet Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı.
Süper Lig, Avrupa'nın 35 ligi arasında dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig konumunda yer alıyor.
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.