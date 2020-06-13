CANLI | Beşiktaş-TAV Airport Antalyaspor

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.
TAV Airpot Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.