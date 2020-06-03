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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 09:28
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Caner Erkin ve Gökhan Gönül Sergen Yalçın ile görüştü...

Caner Erkin ve Gökhan Gönül Sergen Yalçın ile görüştü...

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Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, yönetimden yeni kontrat için bir görüşme talebi gelmemesi üzerine konuyu Yalçın'la paylaştı. Genç hoca, “İkinizin de yeni sezonda burada olmanızı isterim. Herkesin biraz daha sabırlı olması lazım” dedi.

Siyah-Beyazlılar’daki gelecekleri belirsizliğini koruyan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, konuyla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman sonrasında Kara Kartal’ın teknik patronuyla görüşen 2 futbolcunun, sezon sonunda bitecek kontratları için kulüpten kendilerine gelen bir yeni kontrat talebinin bulunmadığını ilettikleri kaydedildi. İlk etapta kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmek istediklerini söyleyen ikilinin, görüşmeler için hâlâ beklemede olduklarını söylediği öğrenildi.

‘İçiniz rahat olsun’

Takımının en önemli oyuncuları arasında yer alan 2’liyi dikkatle dinleyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, futbolculardan bu konuda sakin kalmalarını ve yönetimden gelecek haberi beklemelerini istediği belirtildi. Yalçın’ın, “İkinizin de yeni sezonda burada olmanızı isterim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, bu konuyla ilgili olarak aksi yönde bir şey söylemedi. Ancak içinde bulunduğumuz süreç malum... Herkesin biraz daha anlayışlı ve sabırlı olması lazım. İçiniz benden yana rahat olsun. Ben kalmanızı istiyorum” dediği bildirildi.

(Fanatik)

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