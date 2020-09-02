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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:20
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Caner Erkin sakin görüntüsüyle dikkat çekti

Caner Erkin sakin görüntüsüyle dikkat çekti

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Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından olan Caner Erkin, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti.

Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından Caner Erkin, göz doldurdu. Tecrübeli oyuncu mücadeleye sol bek olarak başladı, ikinci yarıda Filip Novak’ın oyuna girmesinin ardından sol açığa geçti. Caner, arkadaşlarına 4 şut pası verirken, 3 de isabetli orta kesti.

31 yaşındaki oyuncu ayrıca sahanın en çok koşanlarından biriydi. Caner, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti.

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