Caner Erkin sakin görüntüsüyle dikkat çekti

Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından Caner Erkin, göz doldurdu. Tecrübeli oyuncu mücadeleye sol bek olarak başladı, ikinci yarıda Filip Novak’ın oyuna girmesinin ardından sol açığa geçti. Caner, arkadaşlarına 4 şut pası verirken, 3 de isabetli orta kesti.
31 yaşındaki oyuncu ayrıca sahanın en çok koşanlarından biriydi. Caner, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.
İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.