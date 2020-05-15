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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 15:40
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 16:14

Caner Erkin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Caner Erkin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

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Beşiktaş'ın başarılı sol beki Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!’ diyen tecrübeli futbolcu, şu paylaşımı yaptı:

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