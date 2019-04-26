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  3. Caleb Ekuban, Ünal Karaman'dan Fenerbahçe maçında görev bekliyor

Caleb Ekuban, Ünal Karaman'dan Fenerbahçe maçında görev bekliyor

Caleb Ekuban, Ünal Karaman'dan Fenerbahçe maçında görev bekliyor

Fenerbahçe maçı öncesi dizinden sakatlık yaşayan Caleb Ekuban 3 günlük aradan sonra dün idmana çıktı. Ancak sadece düz koşu yaptı. Bu sezon hiç maç kaçırmayan Ganalı forvet, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymek istediğini teknik direktör Ünal Karaman'a iletti.

Oyuncuya fedakârlığı nedeniyle teşekkür eden Karaman'ın Ekuban'ı riske etmeyi düşünmediği öğrenildi. Sağlık heyetinin yapacağı son kontrolün ardından vereceği rapor önem taşıyor.

AĞAOĞLU: "PRİME GEREK YOK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçına özel prim sisteminden vazgeçtiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Ekstra prime gerek yok. Çünkü diğer maçlar gibi sıradan bir maç oynayacağız. Normal prim sistemimiz (galibiyete 40 bin TL) bu maçta da uygulanacak. Ama bir iş adamı veya yönetici kendisi özel bir prim vermek isterse buna da bir şey demeyiz. Biz asla ortamı ve maçı germeyeceğiz" dedi.

(Sabah)

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